Hundert Goodyear-Winterreifenkilometer günstiger als eine Brezel vom Bäcker

Dass Autofahrer mit höherpreisigen Reifen mitunter günstiger fahren können, hatte im vergangenen Jahr eine Analyse des ADAC gezeigt basierend auf seinen 2024er-Tests von Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen. Denn selbst wenn für den einen oder anderen ein höherer Anschaffungspreis zu zahlen ist, kann eine größere zu erwartende Laufleistung – eines der Prüfkriterien des Klubs – letztlich dann eben doch zu geringeren Kosten pro Kilometer führen. Darauf verweist aktuell auch Goodyear mit Blick auf sein Winterprofil „UltraGrip Performance 3“. Für das hat der ADAC im letztjährigen Herbst in der damaligen Testgröße 215/55 R17 eine Laufleistung von immerhin 57.500 Kilometern prognostiziert bei einem recherchierten durchschnittlichen Verkaufspreis von 740 Euro pro Satz (vier Reifen). Daraus lassen sich Reifenkosten in Höhe von knapp 1,29 Euro je 100 Kilometer errechnen. In einer aktuellen Mitteilung spricht Goodyear selbst nun zwar einmal von 1,22 Euro je 100 Kilometer und ein anderes Mal dann von sogar von 1,09 Euro je 100 Kilometer. Aber die Folgerung, die der Reifenhersteller daraus zieht, scheint dann jedoch so oder so richtig zu sein. Denn er sagt, dass in Deutschland eine Fahrt von 100 Kilometern mit seinem betreffenden Winterreifenmodell „weniger als der Durchschnittspreis einer Brezel in der Bäckerei“ kosten würde. Zumal Goodyear Letzteren mit 1,50 Euro als Mittelwert von den drei größten Bäckereiketten in Berlin am 3. September 2025 angibt.