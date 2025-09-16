Kumho Tire zeigt auf NUFAM Neuheiten der KX-Multi-Performance-Serie

Dass auch Kumho Tire die NUFAM Ende des Monats für eine Messepräsenz nutzen würde, hatten wir kürzlich bereits berichtet. Nun lässt der Hersteller wissen, was genau er vor Ort präsentieren möchte. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, werde man die neuesten Produkte der KX-Multi-Performance-Serie für den Einsatz im Fern- wie auch im Regionalverkehr in den Mittelpunkt der Messepräsenz stellen. Dazu gehören etwa der KXA31, der auf allen Achsen einsetzbar ist, der KXD31 für die Antriebsachse und der KXT31 für die Trailerachse. Die Reifen zeichneten sich durch das als innovativ beschriebene Multi-Performance-Design aus. Kumho Tire erläutert: „Diese neuartige Profilgestaltung in Kombination mit der RevealiX-Rillen-Technologie beugt ungleichmäßigem Verschleiß vor und gewährleistet zugleich höchste Fahrstabilität und Haftung während der gesamten Lebensdauer der Reifen.“ Des Weiteren werde Kumho Tire einen „Show-Truck“ mit Auflieger im Peter-Gross-Bau-Areal ausstellen, wobei vor Ort auch ein Torwandschießen mit Kumho-Preisen für die Besucher stattfinden wird. Die NUFAM findet 25. bis 28. September in Karlsruhe stand; der Kumho-Tire-Stand befindet sich in Halle 1, Standnummer B-407.