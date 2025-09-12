Optimiertes Castrol-Trainingsangebot für Nfz-Werkstätten und -Händler

Castrol hat sein Fortbildungsangebot für Händler und Werkstätten im Nutzfahrzeugbereich erweitert. Damit will man Vertriebsteams, Servicemanager und Mechaniker bei der Entwicklung ihrer Führungsfähigkeiten, der Vertiefung ihrer Vertriebskompetenzen und ihrer Kenntnisse über die Produkte des Schmierstoffanbieters unterstützen. Dafür stehen diverse Module zur Verfügung von Anleitungen für Techniker und Werkstattleiter bis hin zu Videos für Außendienstmitarbeiter und Kundenbetreuer zwecks Verbesserung des Kundenservices und Förderung von Upselling. Da Up- und Cross-Selling von Mehrwertprodukten und -dienstleistungen laut dem Unternehmen wesentlich zur Rentabilität von Werkstätten beitragen, befassen sich die Schulungen insofern mit den Möglichkeiten, wie die verschiedenen Castrol-Produkte für Nutzfahrzeuge besser vermarktet werden können, darunter die „CRB“- und „Vecton“-Schmierstoffe sowie „Transmax“-Getriebeöle.

