Vielseitige Wintertechnologie für Conti der Schlüssel zum (Test-)Erfolg

Dass sein „WinterContact TS 870 P“ beim aktuellen Produktvergleich von „Die Reifentester“, die sieben Profile allein für die kalte Jahreszeit gegen eines für einen ganzjährigen Einsatz haben antreten lassen, den Sieg eingefahren hat vor allem aufgrund seiner Brems- und Handlingeigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn, ist laut dem Unternehmen – sagt Continentals Andreas Schlenke – „das Ergebnis gezielter Entwicklungsarbeit im Bereich Profilgeometrie und Gummimischung“. Die jüngsten Testergebnisse bestätigen aus seiner Sicht, dass mit einer optimierten Lamellenanordnung und einer Laufflächenmischung mit hohem Silica-Anteil maximale Bremsleistung und präzises Handling erreicht werden können – insbesondere auf nasser Fahrbahn. „Dass der Reifen auch bei milden Temperaturen seine volle Performance entfaltet, zeigt die Vielseitigkeit unserer Wintertechnologie“, so Schlenke.