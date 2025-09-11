Binoit jetzt Cluster Director für die MENA bei Michelin

Mittlerweile schon mehr als 25 Jahre in diversen verantwortungsvollen Positionen für den französischen Reifenhersteller tätig hat Cedric Binoit im Juli schon neue Aufgaben bei Michelin übernommen. Bis dahin seit 2023 zuletzt in der Funktion als Vice President Sales Central Europe & Central Asia B2C zuständig in Sachen Pkw-, Llkw- und Zweiradreifen bei dem Anbieter fungiert er nunmehr im Range eines Vice President Marketing & Sales als Cluster Director für die MENA-Region (Mittlerer Osten, Nordafrika). In dieser Rolle soll er von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus die Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen sowie dessen kundenorientierte Innovationen weiter vorantreiben.