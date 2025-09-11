Yokohama Rubber bereift neuen Honda N-One e: mit 14-Zöller seines BluEarth AE-01

Seit Kurzem ist der vollelektrische Honda N-One e: mit 63 PS im Markt – zunächst allerdings nur in Japan. Dass Honda dem überaus kompakten Kleinwagen neulich allerdings beim Goodwood Festival of Speed in England einen Auftritt gewährte, zeigt, dass der N-One e: mit seinen knapp 3,40 Metern Länge demnächst auch auf dem europäischem Markt an den Start gehen könnte. Nun teilt Yokohama Rubber mit, den neuen Honda (in Japan) ab Werk mit Reifen vom Typ BluEarth AE-01 in der Größe 155/65 R14 75S ausrüstet. Der Reifen, den Yokohama Rubber in Europa bereits vor 13 Jahren (!) eingeführt hat, gilt dem Hersteller als „kraftstoffsparender Standardreifen“.