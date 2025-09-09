Fiege baut neues Logistikzentrum in Hamminkeln am Niederrhein

Fiege baut ein neues Multi-User-Center in Hamminkeln am Niederrhein, dessen Fertigstellung für Herbst 2026 geplant ist. Die Bauarbeiten zu dem Logistikzentrum, das knapp 55.000 Quadratmeter Logistikfläche für Kunden aus verschiedenen Branchen bieten werde, beginnen dieser Tage. Durch die unmittelbare Nähe zur Autobahn A3 sei der neue Standort verkehrstechnisch gut angebunden und füge sich nahtlos in das bereits bestehende Fiege-Logistiknetz am Niederrhein mit Standorten in Emmerich und Bocholt ein. Im Zuge der Baumaßnahmen werde angrenzend zu dem insgesamt knapp 95.000 Quadratmeter großen Grundstück ein neuer Park-and-Ride-Parkplatz an der Isselburger Straße errichtet. Der Logistikdienstleister mit Hauptsitz im münsterländischen Greven betreibt heute 136 Standorts in 14 Ländern und ist auch Partner mehrerer Reifenhersteller.