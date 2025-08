Waidmannsheil – NRZ erlegt kapitalen Bock

Mit dem bei Jägern üblichen Waidmannsheil wünscht man sich untereinander eine möglichst erfolgreiche Pirsch. „Einen kapitalen Bock geschossen“ hat gerade auch die NEUE REIFENZEITUNG, selbst wenn in diesem Fall nicht die Jägerei gemeint ist und von einem Erfolg nicht die Rede sein kann, sondern eher von einem mit eben dieser Redewendung gemeinhin umschriebenen „Fehlschuss“ bzw. einer entsprechenden Fehlleistung. Denn in unserem jüngsten Beitrag rund um Reifenabrieb und Fahrsicherheit haben wir die ADAC-Messwerte zu Ersterem der beiden Dinge zunächst fälschlich in Gramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht angegeben, obwohl es stattdessen Milligramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht hätte heißen müssen. Dieser grobe Fehler, den wir dank des Hinweises eines aufmerksamen Lesers zwischenzeitlich korrigieren konnten, geht dabei voll auf unsere eigene Kappe: Der ADAC hat in seiner Studie richtigerweise stets von Milligramm je Kilometer und Tonne Fahrzeuggewicht gesprochen und wir bei unserer ersten Berichterstattung darüber eigentlich auch – nur beim gestrigen Blick auf weitere Studiendetails ist uns dann besagtes Malheur passiert. Das Ärgerliche daran: Was sich online schnell hat verbessern lassen, wird aufgrund einer schon vor Onlineveröffentlichung erteilten Druckfreigabe im demnächst erscheinenden August-Heft der NEUE REIFENZEITUNG dann leider nach wie vor falsch zu lesen sein, zumindest im noch davor erscheinenden E-Paper jedoch richtig.