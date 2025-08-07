https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Audi-A6-e-tron-RC-Design-RC36-SGVP-20-Zoll.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-07 07:37:452025-08-06 12:50:09RC Design hat neues 20-Zoll-Rad im Programm
RC Design hat neues 20-Zoll-Rad im Programm
Das neue RC36-Rad aus dem Hause Brock Alloy Wheels soll in puncto Stil und Funktionalität neue Maßstäbe setzen. Das Zehnspeichenrad ist in sechs unterschiedlichen Größen in zwei Farbausführungen zu haben.
