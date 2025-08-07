RC Design hat neues 20-Zoll-Rad im Programm

Audi A6 e tron RC Design RC36 SGVP 20 Zoll

Das neue RC36-Rad aus dem Hause Brock Alloy Wheels soll in puncto Stil und Funktionalität neue Maßstäbe setzen. Das Zehnspeichenrad ist in sechs unterschiedlichen Größen in zwei Farbausführungen zu haben.

