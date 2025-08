Holpriger Antragsstart der „Umweltschutz-und-Sicherheit“-Förderung 2025

Laut dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) ist das diesjährige Förderprogramm „Umweltschutz und Sicherheit“ (früherer Name: De-minimis), das auch im Geschäft mit Nutzfahrzeugreifen eine wichtige Rolle spielt, „trotz anfänglicher, externer technischer Schwierigkeiten erfolgreich gestartet“. Zwar habe man bereits im Vorfeld des Antragsstarttermins am 4. August intensive Vorbereitungen getroffen und die internen Kapazitäten verdoppelt. Dennoch sei es beim Informationstechnikzentrum (ITZ) Bund, das in seiner Funktion als IT-Dienstleistungen für 200 Behörden der Bundesverwaltung als externer Hostingprovider für das BALM fungiert – in der morgendlichen Startphase zu Serverproblemen gekommen, sodass das Antragsportal zeitweise nicht erreichbar war. Gleichwohl konnte die Störung durch den Hoster im Laufe des Vormittags dann behoben werden. Bereits am ersten Antragstag sollen bis 16 Uhr mehr als 11.000 Förderanträge eingegangen sein, was mehr gewesen seien als am Starttag des 2024er-Programms. Die Förderung „stößt weiterhin auf großes Interesse und wird stark nachgefragt“, so das BALM, das eigenen Worten zufolge umgehend mit der Bearbeitung der Förderanträge begonnen hat, um erste Zuwendungsbescheide zu „erlassen und [zu] versenden, sobald die haushalterischen Voraussetzungen vorliegen“.