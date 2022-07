Aus dem BAG wird das BALM

Unter anderem im Zusammenhang beispielsweise mit Anträgen zur Förderung der Reifenanschaffung gemäß dem sogenannten De-minimis-Programm muss sich die Branche ab 1. Januar an einen neuen Namen gewöhnen. Denn zu diesem Stichtag wird aus dem dafür zuständigen Bundesamt für Güterverkehr (BAG) dann das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Die Namensänderung der 1952 gegründeten Behörde, die neben der Zentrale in Köln elf Außenstellen und eine Nebenstelle in Berlin hat, soll dabei „das ganze Spektrum der dortigen Aufgaben“ widerspiegeln. Zumal ihre rund 2.000 Mitarbeiter nicht mehr ausschließlich für den Güterverkehr zuständig seien, erklärt Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr. „Sie koordinieren unter anderem die Beförderung ukrainischer Flüchtlinge, sind Ansprechpartner für die zivile Notfallvorsorge und setzen Förderprogramme für den Radverkehr und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) um. Das Bundesamt hat sich als ein umfassender moderner Dienstleister rund um Logistik und Mobilität etabliert. Diese inhaltliche Erweiterung machen wir jetzt auch nach außen sichtbar“, wie er noch hinzufügt. cm