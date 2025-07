Was bedeutet De-minimis fÃ¼r den Reifenmarkt? Alles oder nichts? â€“ Umfrage gestartet

Ab dem 4. August, 9 Uhr morgens können Anträge für Mittel nach dem Förderprogramm „Umweltschutz und Sicherheit“ (vormals De-minimis) beim Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) eingereicht werden, das darunter noch für das laufende Jahr 261,9 Millionen Euro in Deutschland verteilen will – auch im Reifenmarkt. Damit ist klar, das Förderprogramm kann unmöglich spurlos am Reifenmarkt vorübergehen, kann unmöglich unbedeutend sein. Was aber sagen Sie als unser Leser dazu? Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach das Förderprogramm für den Reifenmarkt? Wir haben dazu auf unserer Microsite zum redaktionellen Schwerpunktthema Lkw-Reifen eine neue Frage des Monats veröffentlicht und freuen uns auf Ihre Antwort; dieselbe Frage finden Sie auch am Ende dieses Beitrags. Nach allem, was wir vonseiten der Redaktion im Markt zum Förderprogramm hören, ist das Spektrum potenzieller Antworten nicht gerade klein, was sich auch in unserer aktuellen Umfrage widerspiegelt.

