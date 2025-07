Pyrum Innovations will mindestens fünf Millionen Euro durch Kapitalerhöhung einnehmen

Der Vorstand der Pyrum Innovations AG hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit 3.617.372 Euro (eingeteilt in 3.617.372 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Stückaktie) um bis zu 287.110 Euro auf bis zu 3.904.482 Euro und damit um 7,9 Prozent erhöht werden. Die neuen Aktien sollen mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2024 ausgestattet sein und in Abstimmung mit der Gesellschaft qualifizierten Investoren im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung seit gestern angeboten werden. Der Platzierungspreis beträgt 28 Euro je neuer Aktie; Schlusskurs gestern war 29,10 Euro. Pyrum Innovations strebt mit der Transaktion einen Bruttoemissionserlös in Höhe von mindestens fünf Millionen Euro an und will den Erlös für das neue Werk in Perl-Besch, den Bau zusätzlicher Anlagen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.