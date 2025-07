Nachhaltiger(er) „P Zero“ erste Frucht der JLR-Pirelli-Kooperation

Im vergangenen Sommer haben Jaguar Land Rover (JLR) und Pirelli eine Zusammenarbeit vereinbart mit dem Ziel, die Fahrzeuge des Anbieters ab Werk mit nachhaltigeren Reifen auszustatten. In Form eines zu mehr als 70 Prozent aus biobasierten und recycelten Materialien – darunter vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifizierter Naturkautschuk – bestehenden „P Zero (PZ4)“ für ausgewählte 22-Zoll-Felgen des Range Rover trägt die Kooperation beider Unternehmen nunmehr erste Früchte. Mit dieser speziellen JLR-Version des Profils will Pirelli das Bemühen des Automobilherstellers unterstützen, nachhaltigere Reifen für seine Luxusfahrzeuge einzuführen. Insofern ist sie ebenso mit dem FSC-Zeichen auf der Seitenwand gekennzeichnet wie mit einem entsprechenden Logo, das Pirelli 2023 eingeführt hat, um solche seiner Reifen zu kennzeichnen, die – basierend auf einer Verifizierung durch die unabhängige Zertifizierungsstelle Bureau Veritas – zu mehr als der Hälfte aus biobasierten und recycelten Materialien bestehen. In diesem Zusammenhang zählt der Reifenhersteller recycelten Stahl, Silica aus Reisschalen in der Laufflächenmischung, mittels Altreifenpyrolyse gewonnenen zirkulären Ruß, biozirkuläre Polymere aus Monomeren von gebrauchtem Speiseöl oder Pyrolyseöl als Ersatz für fossile Polymere sowie Bioharze auf pflanzlicher Basis als Weichmacher auf.