„Geomax EN91 EX“ erweitert Dunlop-Portfolio an Enduroreifen

Mit dem Hinterradprofil „Geomax EN91 EX“ erweitert Dunlop sein Motorradreifenportfolio im Segment Enduro. Das neue Modell mit supersofter Mischung basiert demnach auf dem „Geomax EN91” und ist Anbieteraussagen zufolge sowohl für hoch qualifizierte Fahrer gedacht, die an den extremsten Rennen teilnehmen, als auch für Wochenendenthusiasten, die der Bereifung ihrer Maschine ein wenig mehr an Leistung abverlangen. Zumal Dunlop für den Reifen im Vergleich zu dessen Basis einen höheren Grip vor allem bei besonders schwierigen Bodenbedingungen verspricht. Deswegen verfügt er über größere Profilblöcke, während eine überarbeitete Konstruktion zugleich für verbesserte Rückmeldungen an den Fahrer sorgen soll. Erhältlich ist der „Geomax EN91 EX“ in der Größe 140/80-18 fürs Hinterrad – kombiniert werden kann der Reifen laut Dunlop mit dem „Geomax EN91” in den Vorderraddimensionen 80/100-21 oder 90/90-21.