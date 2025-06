Teilnahme an TyreSystem-Hochvoltschulungen noch möglich

Zu dem zahlreiche Lehrgänge umfassenden Fortbildungsprogramm der TyreSystem-Akademie gehören auch solche zu Hochvoltsystemen. Für die nächsten Termine ihre sogenannten „S1“-Schulungen – „Fachkundig unterwiesene Person (FuP) nach DGUV I 209-093“ – meldet die hinter dem Angebot stehende RSU GmbH noch freie Plätze für die Onlinekurse am 24. Juni, 16. September und 5. Dezember. Gleiches gilt für die „S2“-Weiterbilung „Fachkundige Person für Arbeiten an Hochvoltsystemen im spannungsfreien Zustand (FHV)“, wobei hier in diesem Jahr noch zwei Termine im Kalender stehen für Präsenzveranstaltungen am 11. Juli in Grevenbroich sowie am 12. September in Nersingen. Letztere Schulungen erfolgen demnach gemäß aktueller DGUV-Information 209-093, wobei an einer Teilnahme Interessierte eine der folgenden beruflichen Voraussetzungen erfüllen müssen: Kfz-Mechaniker/-Elektriker/-Mechatroniker mit Ausbildungsabschluss nach 1973 oder Karosserie-/Fahrzeugbaumechaniker bzw. Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik mit Ausbildungsabschluss nach 2002. Weitere Informationen zu alldem hält das Unternehmen auf den Webseiten ihrer TyreSystem-Akademie unter www.tyresystem.de/akademie bereit.