Apollo Tyres sichert sich das EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating in Gold

Nachdem Apollo Tyres im vergangenen Jahr beim jährlichen Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis erneut mit dem Award in Silber ausgezeichnet wurde, hat der Hersteller im aktuellen Rating den Sprung in die Gruppe der besten fünf Prozent geschafft, wofür es den entsprechenden Award in Gold gibt. Sunam Sarkar, President und Chief Business Officer von Apollo Tyres, betonte dazu: „Die mehrfache Verbesserung unserer Ergebnisse in den Bereichen Umwelt, Ethik, Arbeit und Menschenrechte wurde durch gezielte Initiativen wie verbesserte Umweltmanagementpraktiken, verstärkte Ethik- und Compliance-Programme und die Umsetzung einer integrativen Arbeitspolitik erreicht. Diese Anerkennung ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unserer Teams, die unermüdlich daran gearbeitet haben, nachhaltige Praktiken in unsere gesamte Geschäftstätigkeit zu integrieren, und die uns motivieren, unseren Weg der Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben.“