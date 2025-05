Eurorepars dritte „Reliance“-Sommerreifengeneration ist EUDR-konform

Dieses Jahr hat die Stellantis-Gruppe die aus drei Profilvarianten bestehende dritte „Reliance“-Sommerreifengeneration ihrer Eigenmarke Eurorepar auf den Markt gebracht in 39 Dimensionen für 198 Fahrzeuganwendungen bei Pkw, SUVs und Vans. „Dank der neuesten Technologiemischungen hat sich der Eurorepar-Sommerreifen von der EU-Kennzeichnung ‚B‘ bei Nasshaftung auf ‚A‘ verbessert. Das bedeutet sicheres Fahren bei Nässe mit hervorragendem Schutz vor Aquaplaning und um 1,8 Meter kürzeren Bremswegen im Vergleich zur vorherigen Generation“, erklärt Alejandro Romero Martínez, Produktmanager Reifen bei Stellantis, mit Blick auf von UTAC im vergangenen Herbst durchgeführte Tests mit Reifen der 205/55 R16 montiert an einem Peugeot 308. „Neben der Nasshaftung hat sich die dritte Generation auch in Bezug auf Geräusche, Verschleißfestigkeit und Rollwiderstand verbessert, wodurch das Fahrerlebnis komfortabler und angenehmer ist und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis“, verspricht er außerdem. Bei den Reifen soll eine hochangereicherte synthetische Silica-Gummimischung für „eine optimierte Haltbarkeit, verbesserten Grip und Rollwiderstand unter allen Bedingungen“ sorgen. Nicht zuletzt erfüllten sie neue EU-Entwaldungsverordnung (EUDR/European Union Deforestation Regulation), die den Verkauf von Waren aus Abholzungsgebieten verbiete , wie seitens des Anbieters darüber hinaus noch betont wird.

