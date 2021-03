Zusammenschluss von Millbrook und UTAC CERAM

Das französische Unternehmen UTAC CERAM sowie die britische Millbrook Proving Ground Ltd. und damit die Mutter des Anbieters von Reifen- und Fahrzeugtest- und Homologierungseinrichtungen Test World Oy (Ivalo/Finnland) haben fusioniert. Insofern bündele man seine Kräfte und formiere eine marktführende Gruppe in Sachen Fahrzeug-/Reifentests, heißt es dazu. Von diesem Zusammenschluss würden die Kunden beider Unternehmen von einem noch breiteren Angebotsspektrum aus nun einer Hand profitieren. UTACs Prüflabors und Millbrooks Teststrecken und Labors in Großbritannien, den USA und eben in Ivalo im Norden Finnlands sollen sich ergänzen, wobei UTAC CERAM Millbrook – so der neue Name – dem Vernehmen nach alsbald noch ein zusätzliches Prüfgelände in Marokko eröffnen will. cm