Vipal Rubber mit neuen Laufstreifen und Maschinen auf Autopromotec präsent

Wenn kommenden Mittwoch die Autopromotec in Bologna ihre Tore für das Publikum öffnet, dann ist auch Vipal Rubber als Aussteller mit von der Partie. Während der Messe will das aus Brasilien stammende Unternehmen „einen interaktiven Informationskiosk“ zur Verfügung stellen, an dem sich die Standbesucher über die präsentierten Produkte informieren können. Außerdem werden drei Laufstreifen ausgestellt, darunter auch der bereits in Köln auf der Tire Cologne 2024 präsentierte DV-UM e, der erste ausschließlich für Elektrofahrzeuge hergestellte Laufstreifen, sowie der VT570 für den gemischten On-/Offroadeinsatz in Europa. Erstmals zu sehen: der VL110LA. Der Laufstreifen für die Kaltrunderneuerung lasse sich dank seiner Flügel besser verarbeiten und verspreche Vipal Rubber zufolge eine höhere Haltbarkeit des damit runderneuerten Reifens. Gleichzeitig will das Unternehmen den Autopromotec-Besuchern auch Neuheiten aus seinem Maschinenangebot präsentieren. Der Schwerpunkt liege dabei auf der Raumaschine VR01 Smart Duo, „deren Drehturmsystem eine höhere Produktivität garantiert“, so der Anbieter, und nennt hier eine Leistung von bis zu 35 Reifen pro Stunde.