Hämmerling erstmals als Sponsor des Teams Hahn Racing im Truck-Motorsport engagiert

Hämmerling sponsort erstmalig das Team Hahn Racing der European-Truck-Racing-Championship-Serie. „Truck Racing ist mehr als Tempo: Es ist ein Zusammenspiel aus Leidenschaft, Technik und Mannschaftsleistung – Werte, die auch bei Hämmerling fest verankert sind“, heißt es dazu erklärend aus Paderborn, wo der auf Nutzfahrzeugreifen spezialisierte Großhändler seinen Sitz hat. Ein Beispiel für dieses Zusammenspiel sei auch Steffi Halm, Europas einzige Rennfahrerin in der FIA European Truck Racing Championship. Mit der Startnummer 44 geht sie 2025 im neu entwickelten Iveco E-Truck für das Team Schwabentruck des Teams Hahn Racing an den Start der Serie und verfolgt dabei als Ziel nichts Geringeres, als den Team-Europameistertitel zurückzuerobern. Den hatte man zuletzt 2019 gewonnen; in den vergangenen beiden Saison musste sich das Team jeweils mit Platz zwei begnügen. „Hämmerling begleitet Steffi Halm auf dieser spannenden Reise als Sponsor und Partner“, so der Großhändler weiter. Zur Serie gehören sieben Rennen in sieben Länder mit dem Auftaktrennen, das bereits an diesem Wochenende im italienischen Misano stattfindet, und dem vermeintlichen Saisonhöhepunkt beim Truck Grand Prix auf dem Nürburgring am 12. und 13. Juli.