Die Recken können weiter auf Reifen.com als Regionalpartner bauen

Fungierte Reifen.com schon seit vergangenem Herbst als sogenannter Regionalpartner der Handballmannschaft vom TSV Hannover Burgdorf (genannt: Die Recken), hat das zum Reifenhersteller Apollo Tyres gehörende Reifenhandelsunternehmen seinen diesbezüglichen Sponsoringvertrag kürzlich um eine weitere Saison verlängert. „Mit der Recken-Partnerschaft unterstützen wir unsere Handballer auch in der Spielsaison 2025/2026 und bauen gleichzeitig die Sichtbarkeit unsere Marke weiter aus und sorgen für eine konstante Markenpräsenz bei Heimspielen in der ZAG Arena in Hannover“, so das Unternehmen. Im Übrigen fungiert auch Continental als einer der Regionalpartner der Recken.