Offene Eigentümerfragen bei Pirelli bleiben vorerst unbeantwortet

Ursprünglich wollte am Mittwoch das Pirelli-Board zusammenkommen und über die mögliche Verringerung der Unternehmensbeteiligung des chinesischen Staatskonzerns Sinochem sprechen. Der Hintergrund: Der Reifenhersteller fürchtet Probleme für seine Wachstumschancen in den USA, habe doch die neue US-Regierung eine „harte Haltung“ gegenüber Unternehmen aus China bzw. mit chinesischen Eigentümern. Nachdem die Sitzung zunächst auf Donnerstag verschoben wurde, teilt Pirelli jetzt mit, dass die Gespräche darüber offiziell im Board erst am 28. April stattfinden sollen. Medienberichten zufolge soll der Aufschub dazu dienen, etwaige offene Fragen der Unternehmenskontrolle zu klären. Die Verlegung des Termins mache auch einen neuen Termin für die Hauptversammlung nötig, so Pirelli, die nun für den 12. Juni statt für den 27. Mai geplant wird.