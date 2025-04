Integration kommt in Gang: Yokohama OHT und Goodyear OTR gemeinsam auf Bauma

Seit Anfang Februar ist klar, dass Goodyears OTR-Reifengeschäft zukünftig ein Teil von Yokohama Rubber wird , nachdem die Wettbewerbsbehörden zuvor die Übernahme gebilligt hatten. Auf der noch bis Sonntag in München laufenden Bauma-Messe treten dieser Tage Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) und Goodyear OTR erstmals gemeinsam auf und zeigen damit dem Markt: Die Integration beider Sparten kommt voran. Das zeigt sich auch an einer zentralen Personalentscheidung, die der japanische Reifenhersteller anlässlich der Bauma bekanntgegeben hat.

