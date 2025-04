Gemeinsames FFN-Radiogewinnspiel von Conti und Reifen.com

Bei dem Privatsender Radio-FFN, bei dem das Kürzel für Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG steht, läuft dieser Tage ein Hörergewinnspiel gemeinsam mit Continental und Reifen.com als Partner. Das Ganze ist eine Spezialausgabe des bei FFN sonst üblichen Formates „Fünf Fragen in 30 Sekunden“, bei dem es diesmal zielgerichtet um Autothemen geht und passend zur Umrüstsaison um einen Reifen.com-Gutschein zum Kauf von Continental-Reifen als Gewinn. Für jede innerhalb von 30 Sekunden richtig beantwortete Autofrage gibt es dabei 100 Euro – werden alle fünf Fragen korrekt beantwortet, gibt es sogar einen 1.000-Euro-Einkaufsgutschein.

