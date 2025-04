Bridgestone erneut in weltweit anerkannte ESG-Indizes aufgenommen

Bridgestone ist erneut in drei international renommierte ESG-Indizes aufgenommen worden, wobei das Kürzel für Environmental, Social and Corporate Governance steht, also für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Wie der Hersteller dazu mitteilt, gehöre man dem Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) nun bereits seit 2022, der FTSE4Good Index Serie bereits seit 2018 und den MSCI ESG Leaders Indexes seit 2023 durchgehend an. „Bridgestone verfolgt die Vision, bis 2050 ein Unternehmen mit nachhaltigen Lösungen zu sein, das sowohl gesellschaftlichen als auch kundenspezifischen Mehrwert schafft. In diesem Rahmen verbindet das Unternehmen seine Geschäftstätigkeiten mit zentralen Zielen der Nachhaltigkeit wie der Erreichung von Klimaneutralität, der Förderung einer Kreislaufwirtschaft und dem Schutz natürlicher Ressourcen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“ Die erneute Aufnahme in die ESG-Indizes sei „auf die konsequente Umsetzung des Bridgestone Mid Term Business Plans (2024–2026) zurückzuführen, der Nachhaltigkeit als ein zentrales Element der Unternehmensführung“ definiere.