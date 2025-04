Delta4x4 stellt auf Abenteuer & Allrad „spannenden Neuheiten“ aus

Vom 19. bis 22. Juni findet in Bad Kissingen (Bayern) erneut die Abenteuer & Allrad statt; die Messe gilt im Markt als das zentrale Event für Offroadenthusiasten . Einer der Höhepunkte der Messe ist seit jeher der Stand von Delta4x4, das für seine innovativen Fahrzeugumbauten sowie Felgen und Kompletträder bekannt ist. Auch in diesem Jahr will das Unternehmen eine Reihe von spannenden Neuheiten auf der Abenteuer & Allrad präsentieren.

Link to: Zum Hundertsten: Goodyear stellt Blimp im Retro-Look vor Link to: Zum Hundertsten: Goodyear stellt Blimp im Retro-Look vor

Link to: Clark wechselt nach fast 30 Michelin-Jahren in den Reifenhandel Link to: Clark wechselt nach fast 30 Michelin-Jahren in den Reifenhandel