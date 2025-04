Zum Hundertsten: Goodyear stellt Blimp im Retro-Look vor

Am 3. Juni 2025 jährt sich der Goodyear-Luftschiffbau zum 100. Mal. Nun hat der US-amerikanische Reifenhersteller einen in Schwarz und Silber folierten Blimp im Retro-Look einschließlich einem Vintage-Logo präsentiert. Das neue Design soll die Fans des Goodyear-Blimp „überraschen und erfreuen und als visuelle Darstellung der 100-jährigen Geschichte des Luftschiffs dienen, die während des restlichen Jahres Gespräche über diesen bedeutenden Meilenstein anregen wird“, schreibt Goodyear in einer Mitteilung. Die anderen Goodyear-Luftschiffe werden ihr aktuelles blau-gelbes Design beibehalten. „Die Wiederbelebung des Aussehens des ersten Goodyear-Luftschiffs ist eine passende Hommage an unser 100-jähriges Jubiläum“, sagt Laura Duda, Senior Vice President und Chief Communications Officer von Goodyear. „Das Vintage-Design ist eine Hommage an die reiche Geschichte des Goodyear-Luftschiffs und soll bei unseren Fans ein Gefühl von Nostalgie und Begeisterung hervorrufen, während wir dieses Jahr feiern.“