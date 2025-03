„Wegweisende“ Abenteuer & Allrad erwartet über 350 Aussteller – Reifen und Räder

„Wegweisend.“ – Unter diesem Motto findet vom 19. bis 22. Juni in Bad Kissingen wieder die Abenteuer & Allrad statt, und zwar nun zum bereits zum 27. Mal. Die Messe gilt mittlerweile als wichtigste Veranstaltung in der Offroad- und Overlanding-Szene. Die Veranstalter von Pro-Log erwarten über 350 Aussteller aus aller Welt, die vor Ort das gesamte Spektrum der Branche präsentieren: Von den wichtigsten Serienfahrzeugen, SUVs, ATVs und Pick-ups bis hin zu Reise- und Expeditionsfahrzeugen sämtlicher Größen sowie natürlich erneut auch wieder Reifen und Räder. Hinzu kommen (weitere) Ersatzteile und Zubehör, Zelte und Zeltaufbauten aller Art, Caravaning- und Outdoor-Equipment in großem Umfang „sowie wegweisende Produktinnovationen, die in Einklang stehen mit Natur und Umwelt“, unterstreicht der Veranstalter.

