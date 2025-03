Im Mai ist Hamaton wieder bei der Autopromotec dabei

Wenn die Autopromotec vom 21. bis zum 24. Mai wieder ihre Pforten im italienischen Bologna öffnet, dann ist auch Hamaton als Anbieter von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) vor Ort wieder als Aussteller mit dabei. Zu der Messe will das Unternehmen sein Produktangebot für direkt messende Systeme mitbringen wie unter anderem seine NFC-Sensoren – das Kürzel steht für Near Field Communication – samt zugehöriger App, seine BLE-Sensoren (Bluetooth Low Energy) für Fahrzeuge der Marke Tesla oder seine „EU-Pro-Truck-1.0“-Sensoren für Lkw, Busse und Trailer. „Darüber hinaus bieten wir vor Ort Informationen, die für eine fundierte RDKS-Kaufentscheidung benötigt werden, sowie dazu, wie unser Angebot an funktionsreichen und kostengünstigen RDKS-Diagnosetools bzw. unser umfangreiches Sortiment an Ventilen, Werkstattwerkzeugen und RDKS-Verbrauchsmaterialien einen Mehrwert bieten kann“, sagt Hamaton-Marketingmanager Steve Hodges.