Steve Hodges ist neuer Hamaton-Marketingmanager

Nachdem Ryan Dalton Ende April bei Hamaton ausgeschieden ist und seither als Marketing Executive in Diensten des britischen Vermögensverwaltungsunternehmens Mattioli Woods steht, hat Steve Hodges dessen vorherige Position als Marketingmanager bei dem Anbieter von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) und auch von Ventilen übernommen. Er verfügt demnach über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Sachen Marketing, die er in verschiedenen Branchen wie unter anderem bei Technologieunternehmen und Finanzdienstleistern, im FMCG-Segment (Fast Moving Consumer Goods) oder im IT-Bereich gesammelt hat. Vor seinem Wechsel zu Hamaton hatte Hodges zuletzt als Events & Marketing Manager in Diensten der Leicester Community Sports Arena Ltd. gestanden.