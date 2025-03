Fast 21.000 Besucher kommen zur Motorradmesse Erfurt

Am vergangenen Samstag und Sonntag hat die Motorradmesse Erfurt laut deren Veranstalter nahezu 21.000 Besucher in die Ausstellungshallen gelockt. Insofern wird das Jubiläumsevent – es war die 25. Ausgabe – als voller Erfolg verbucht. Zumal die Messe mit rund 90 Ausstellern, spektakulären Shows, historischen Exponaten und zahlreichen Mitmachaktionen alles geboten habe, was Bikerherzen höherschlagen lässt. Demnach präsentierten Hersteller wie BMW, Ducati, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Triumph, Harley-Davidson, Indian und Voge ihre neuesten Modelle in Erfurt, wobei viele der Maschinen direkt vor Ort ausprobiert werden konnten. Das habe den Messebesuch für viele Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht, heißt es.

