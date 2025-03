Markt motorisierter Zweiräder dümpelt weiter vor sich hin

Dass die Neuzulassungen motorisierter Zweiräder zu Beginn dieses Jahres nicht durch die Decke gehen würden, war angesichts der ungewöhnlich hohen Marktnachfrage Ende 2024 nicht anders zu erwarten. Nach einem Minus von mehr als 53 Prozent im Januar verglichen mit demselben Monat des Vorjahres sieht es per Ende Februar nicht wesentlich besser aus. Laut den Zahlen des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) sind bis dahin in Summe über alle Fahrzeugsegmente ziemlich genau zwischen 11.900 und 12.000 Maschinen neu auf bundesdeutsche Straßen gekommen, was gegenüber den für Januar und Februar 2024 gut 24.200 Einheiten immer noch einem Rückgang um mehr als die Hälfte bzw. beinahe 51 Prozent entspricht. Dabei fällt die Zwischenbilanz für die „echten Motorräder“ (Krafträder) angesichts 8.500 Neufahrzeugen und eines annähernd 48-prozentigen Neuzulassungsrückganges nur leicht positiver aus als für den Rest des Marktes: Schließlich kommen bis dato knapp 900 Kraftroller sowie rund 1.200 Leichtkrafträder und 1.400 Leichtkraftroller einem Minus von knapp 57, beinahe 60 respektive gut 54 Prozent gleich.