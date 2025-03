GRS-Tagung: Lkw-Reifenvermarkter nehmen gegensätzliche Entwicklungen wahr

Für die Nutzfahrzeugreifenexperten in den Reihen der Premio- und HMI-Partner lief das vergangene Geschäftsjahr alles andere als schlecht. Doch obwohl etliche der wichtigen Kennziffern in der gesamten Gruppe in die richtige Richtung weisen, wie die entsprechend ausgerichteten Händler im Rahmen ihrer Lkw-Tagung als Teil der GRS-Regionaltagung in Hannover erfuhren, gab es 2024 auch durchaus Beklagenswertes. So monierte André Vennemann, bei Goodyear Retail Systems als Business Manager Commercial EU Central verantwortlich, gerade die Stückzahlenentwicklung bei runderneuerten Lkw-Reifen standen in der Organisation zuletzt deutlich schlechter, als der Markt dieses hätte erwarten lassen. Dafür habe man aber gerade bei den Premiumfabrikaten des Systemgebers sowie bei den Dienstleistungen äußerst gute Zuwächse verzeichnet.

