Apollo Tyres verstärkt sein Vertriebsteam für Pkw-Reifen

Das Team von Apollo Tyres Deutschland begrüßt zum 1. März zwei neue Kollegen im Außendienst. Michael Schmitz und Rigo Grummann sind ausgewiesene Experten im Bereich Verkauf und After Sales. Während Michael Schmitz künftig das Vertriebsgebiet Nord-Ost übernimmt, wird Rigo Grumann das Vertriebsgebiet Süd-Ost verantworten. In ihrer neuen Funktion berichten beide an Jens Krüger, Vertriebsleiter Pkw….

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen