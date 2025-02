Zufriedenheitsgarantie für Conti-Rollerreifen „Scoot“

Rund um seinen Rollerreifen „Scoot“, dessen Portfolio im vergangenen Herbst erst um zusätzliche Dimensionen ausgebaut wurde auf aktuell nunmehr 32 Vorderrad- und Hinterradgrößen, bietet Continental Käufern in diesem Jahr eine Zufriedenheitsgarantie an. Wer im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember einen Satz dieses Modells in Deutschland, Österreich oder der Schweiz erwirbt (in den teilnehmenden Märkten Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg gelten abweichende Aktionszeiträume), dem wird im Fall des Falles der Kaufpreis zurückerstattet, sollten sich die Kauferwartungen nicht erfüllen. Voraussetzung dafür ist, dass innerhalb von 14 Tagen nach dem Erwerb eine Registrierung und der Upload des Kaufbeleges über die Website www.contiscoot.com erfolgen. „Anschließend haben Scooter-Enthusiasten zwei Monate Zeit, den Reifensatz im Alltag zu erproben. Sollte der Reifen in diesem Zeitraum nicht gefallen, müssen sie lediglich Bilder der entwerteten Reifenseitenwand beider Reifen auf der genannten Website hochladen und erhalten den Kaufpreis für den Reifensatz – exklusive Reifenmontage, Ein- und Ausbau, Wuchten, Klein- und Verbrauchsmaterialien und Altreifenentsorgungskosten – anhand der Rechnungsdaten zurückerstattet“, erklärt der Hersteller, der für weiterführende Informationen zu der Zufriedenheitsgarantie und die Teilnahmebedingungen ebenfalls auf besagte Website verweist.