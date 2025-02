Bei der IMOT halten Bridgestone und Metzeler/Pirelli die „Reifenflagge“ hoch

Heute in 14 Tagen öffnet die Internationale Motorradausstellung (IMOT) wieder ihre Pforten in München. Wie ein Blick in die soeben veröffentlichte vorläufige Ausstellerliste zeigt, werden mehr als 190 Unternehmen bzw. Marken ihre Produkte und Dienstleistungen bei der dreitägigen Messe in der bayrischen Landeshauptstadt präsentieren. Was dabei das Thema Motorradreifen betrifft, sind nach aktuellem Stand aus unserer Branche Bridgestone und Metzeler/Pirelli vor Ort mit dabei.