Ab sofort Bewerbungen für den Deutschen Werkstattpreis 2025 möglich

Auch in diesem Jahr lobt die Zeitschrift Kfz-Betrieb der Würzburger Vogel Communications Group GmbH & Co. KG gemeinsam mit Continental, der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ), dem Teilegroßhändler LKQ sowie Würth als Kooperationspartner bzw. Sponsoren wieder den Deutschen Werkstattpreis aus. An einer Teilnahme interessierte Betriebe können sich ab sofort und noch bis zum 13. April dafür anmelden unter www.deutscher-werkstattpreis.de/bewerbung, wo sich zudem weitere Informationen zu dem Wettbewerb finden‌, bei dem freie Werkstätten, markenunabhängige Autohäuser sowie inhabergeführte und nicht inhabergeführte Servicebetriebe mitmachen können. Nach dem offiziellen Bewerbungsschluss sichtet und bewertet eine mit Vertretern des Blattes und der Sponsoren besetzte Jury die eingereichten Unterlagen. Den aussichtsreichsten Betrieben wird anschließend ein Besuch abgestattet, bevor die Sieger festgelegt und am 10. Oktober bei einer Abendveranstaltung am Vortag der Fachtagung Freie Werkstätten und Servicebetriebe im Vogel Convention Center in Würzburg bekannt gegeben werden. In der Vergangenheit haben es immer mal wieder auch Reifenservicebetriebe unter die Top Ten des Wettbewerbes geschafft: Vergangenes Jahr zwar nicht, aber dafür war es 2023 mit Reifen Glatt (Lörrach), Reifen Schuster (Rommerskirchen) und der Frederikspark GmbH (Norderstedt) gleich drei Vertretern dieses Branchenzweiges gelungen.