Umfirmierung von Volkswagens OTLG

Zum 15. Februar wird die Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & Co. KG umfirmieren. Hintergrund dessen ist demnach, dass die Originalteilelogistik (OTLG) des Fahrzeugherstellers seit dem 31. Dezember 2023 zu 100 Prozent zum Volkswagen-Konzern gehört. Wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt, hätten in diesem Zusammenhang „die zuständigen Gremien entschieden, die gesellschaftsrechtliche Struktur der OTLG zu vereinfachen und die Gesellschaft in eine GmbH umzuwandeln“. Habe man zusätzlich noch deren gewachsenem Leistungsspektrum sowie Versorgungsauftrag für fünf Konzernmarken Rechnung tragen wollen, wird sie insofern zukünftig als Volkswagen Group Original Teile Logistik, Vertrieb & Services GmbH firmieren. Da das „neue“ Unternehmen als Gesamtrechtsnachfolgerin in alle Rechte und Pflichten des „alten“ eintritt, bestünden mit Geschäftspartnern geschlossene Verträge weiter fort genauso wie erteilte SEPA-Mandate ihre Gültigkeit behielten, wie einer Mitteilung zu alldem zu entnehmen ist. Ändern werden sich allerdings die Steuer- sowie die Handelsregisternummer der Gesellschaft: Sobald diese feststehen sollen sie auf Belegen des Unternehmens bzw. auf dessen Website unter www.volkswagen-otlg.de/impressum zu finden sein. Alle anderen Firmendaten wie zum Beispiel Umsatzsteuer- und Gläubiger-ID, Anschrift, E-Mail-Adressen, Bankverbindungen oder Telefonnummern bleiben demnach unverändert.