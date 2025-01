Toyo Tires gewinnt Tuningaward von Mitsubishi

Der Mitsubishi L200 geht in seiner sechsten Generation in einigen Ländern auch unter dem Namen Triton an den Start. So auch in seinem Heimatmarkt Japan. Im Rahmen des sogenannten Triton Custom Contest ermunterte der Autohersteller, Teilehersteller und Tuningbetriebe aus dem ganzen Land, ihre eigene Interpretation des Pick-ups zu liefern. Auch Toyo Tires nahm mit einem eigenen Demofahrzeug an dem Wettbewerb teil. Die Wahl der Reifen fiel dabei auf den Open Country A/T III. Nach Abschluss des öffentlichen Internet-Votings kristallisierte sich dieses Fahrzeug als Sieger heraus. Es wird nun auf Veranstaltungen sowie bei Mitsubishi-Händlern landesweit ausgestellt.