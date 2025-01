ESA-Konzeptpartner treffen sich zum Akademie-Meeting – Gutes Werkstattjahr

Die Einkaufsorganisation des schweizerischen Automobil und Motorfahrzeuggewerbes (ESA) ist der führende Marktteilnehmer im Schweizer Kfz-Gewerbe und bietet den Werkstattbetreibern dazu gleich mehrere Konzepte an. Rund 200 Partner zweier dieser Konzepte – Le Garage und Sympacar – kamen vergangene Woche nun in Langenthal im Kanton Bern zu ihrem jährlichen Akademie-Meeting zusammen. „Auch den diesjährigen Anlass kann man als einen besonderen verbuchen: Es ist das erste Mal, dass die beiden Garagenkonzepte gemeinsam einluden“, betont dazu die ESA in einer Mitteilung.

