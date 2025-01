Continental-Mitarbeiter in Wetzlar hoffen vergeblich

Wie es in verschiedenen Medien heißt, streicht Continental weitere Jobs in Wetzlar. Bereits Anfang 2024 war klar, dass das Werk Ende 2025 seine Pforten schließt. Bisher hatten die Mitarbeiter gehofft, in anderen Standorten wie etwa in Frankfurt oder Babenhausen unterzukommen. Diese Hoffnung machte das Unternehmen jetzt zunichte. Auf eine Betriebsversammlung wurde das Angebot zurückgezogen. In Frankfurt sei der Aufbau eines neuen Entwicklungszentrums für Auto-Hochleistungsrechner wegen der schwachen Konjunktur aufgegeben worden. Nur eine geringe Anzahl der Mitarbeiter aus der Verwaltung und die 41 Auszubildenden könnten wechseln. Neben Wetzlar wird auch der Standort Schwalbach bis Ende des Jahres geschlossen. Hier sollen Teile der Belegschaft aber wie bisher geplant, nach Frankfurt oder Babenhausen wechseln können.