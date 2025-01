Bundeskartellamt gibt Übernahme von Goodyears OTR-Reifengeschäft frei

Seit dem vergangenen Juli wissen wir, dass Goodyear sein OTR-Reifengeschäft im Rahmen seines Transformationsplans „Goodyear Forward“ an Yokohama Rubber verkaufen will. Wie es damals vonseiten des Verkäufers hieß, rechne man damit, die Transaktion „bis Anfang 2025 abzuschließen“, die erwartungsgemäß unter dem Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen steht. Angesichts der Anfang dieses Jahres kommunizierten Einigung über den Verkauf der Marke Dunlop an Sumitomo Rubber Industries ist die zwischenzeitlich vorliegende Genehmigung des Bundeskartellamtes zur Übernahme von Goodyear OTR durch Yokohama Rubber beinahe untergegangen. Die deutsche Behörde jedenfalls hatte im laufenden Fusionskontrollverfahren mit dem Aktenzeichen B11-40/24 keinerlei Einwände geäußert und gab den Verkauf ihrerseits am 27. Dezember 2024 frei. Vonseiten der Europäischen Kommission liegt dazu indes noch keine Entscheidung vor.