ML Reifen erweitert Sortiment

ML Reifen vertreibt seit zwei Jahren, die in Thailand produzierten TBR-Reifen der Marke Tourador. Jetzt wurden weitere Größen und Profile ins Sortiment aufgenommen. In Kürze werden dann 26 verschiedene Dimensionen in sieben verschiedenen Profilen angeboten. Darunter etwa der 385/65 R22,55 mit fünf Tonnen Tragfähigkeit und die lauten Angaben des Großhändlers immer häufiger nachgefragte Größen wie 355/50 R22,5 für die Lenkachse oder 435/50 R19,5 und 445/45 R19,5 für Jumbotrailer. Im Zuge der Sortimentserweiterung gibt es aus Wallenhorst auch ein Update der Tourador-Produktübersicht. Zu finden ist dies auf www.ml-reifen.de.