Goodyears Mark Stewart zeichnet deutschen Personaler Christian Lay mit CEO-Award aus

Eine besondere Auszeichnung des Goodyear-Konzerns geht nach Deutschland. Einer Onlineveröffentlichung zufolge hat Christian Lay den sogenannten CEO-Award von Goodyear-Chef Mark Stewart erhalten, der damit offensichtlich auch ein Signal in die hiesige Personalabteilung des Reifenherstellers senden möchte, die zuletzt angesichts von Standortschließungen und Personalabbau große Herausforderungen zu bewältigen hatte. Christian Lay ist heute beim Reifenhersteller verantwortlich als Manager Labor Relations EMEA, und das vom Produktionsstandort Wittlich aus, wo er 2015 auch als HR Business Partner zu Goodyear kam. In seiner aktuellen Position trägt Lay etwa als Stellvertretender Sekretär des Europäischen Betriebsrats des Reifenherstellers oder als stellvertretender Vorsitzender in den branchenweiten Tarifverhandlungen in Deutschland Verantwortung.