Stiebling: Benefizkonzert in Herne erbringt 22.000 Euro an Spendengeldern

Auf Initiative des früheren FIFA-Schiedsrichters und Schirmherrn der Palliativstation im Evangelischen Krankenhaus Herne hatten der Herner Reifenunternehmer Christian Stiebling, der Eventveranstalter Norbert Menzel und die Brüder Christian und Mathias Hallerbach von der Sagittarius Akademie im Oktober ein Benefizkonzert mit Roland-Kaiser-Songs unter dem Titel „Kaisermania“ ausgerichtet. „Der Abend wurde ein Hit“, heißt es dazu jetzt in einer Mitteilung aus Herne. Nun haben die fünf Herner 22.000 Euro für den guten Zweck übergeben – die bisher größte Veranstaltungsspende in der über 30-jährigen Geschichte des Fördervereins der Palliativstation. Die 300 Karten zum Preis von je 30 Euro waren in Windeseile vergriffen – ohne jede Werbung. Rekordhöhen erreichte auch die private Spendenbereitschaft der Gäste. Neben dem Reinerlös der Veranstaltung in Höhe von 9.000 Euro konnten zusätzlich 13.000 Euro spontane Bar- und PayPal-Spenden für den Förderverein verbucht werden.