ECR-Solutions-Gründer Fred Schäfer übergibt an seine Nachfolger

Nach 23 Jahren an der Spitze von ECR Solutions zieht sich Gründer Fred Schäfer nun in den wohlverdienten Ruhestand zurück und legt die Geschicke des Flottendienstleisters jetzt in die Hände der nächsten Generation. „Auch wenn ich mich aus der Firma zurückziehe, so findet mein Lebenswerk doch seine Fortsetzung“, freut sich Fred Schäfer. „Mit dem langjährigen Führungsteam sowie den Verstärkungen in den letzten Jahren besitzt das ECR-Solutions-Team die unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen, um die hohen Anforderungen an ein digitales und nachhaltiges Flottenmanagement in perfekter Weise abzudecken.“

