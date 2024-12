Continental: Der Weg aus der Automotive-Sackgasse kostet

Dass Continentals Weg, den die Verantwortlichen in Hannover seit den frühen 1990er Jahren beschritten haben, in eine Sackgasse führte, ist spätestens seit der Abspaltung der Geschäfte rund um den Antriebsstrang 2021 als Vitesco Technologies offenkundig. Nun will das Unternehmen auch den Unternehmensbereich Automotive per Spin-off an die Börse bringen und hofft, damit den Schritt zurück in eine erfolgreiche profitablere Zukunft zu machen. Es bliebe, Continental, der Reifenhersteller. Nun malt man sich aus, diese Rückbesinnung auf alte Stärken kommt zwangsläufig und unmittelbar den zurückbleibenden Bereichen Reifen und Gummi, also ContiTech, zugute. Doch es gibt auch Fragezeichen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen