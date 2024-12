Auch gegen Michelin, Goodyear, Continental, etc. wird ermittelt

Hatten wir heute Morgen berichtet, dass Lassa-Hersteller Brisa im Fokus von Ermittlungen der türkischen Wettbewerbsbehörde steht, liegt mittlerweile eine Liste aller 17 Unternehmen vor, gegen die die Behörde entsprechende Untersuchungen eingeleitet hat. Das sind – neben Brisa und dessen Joint-Venture-Partner Bridgestone und Sabanci Group – etwa Michelin, Pirelli, Prometeon, Goodyear und Hankook sowie mehrere türkische Hersteller bzw. Vertriebsorganisationen. Darunter sind etwa auch hierzulande bekannte Namen wie die AKO Group (Eigentümer von Petlas und insofern auch an der Sumitomo-Rubber-Industries-Fabrik in der Türkei beteiligt), Otomotiv Lastikleri Tevzi (Continental-Vertriebstochter), Filialist Tatko mit immerhin 750 Points-of-Sale in der Türkei) sowie mehrere große Reifendistributeure.