Lassa-Hersteller Brisa steht im Fokus der Wettbewerbsbehörde der Türkei

Die Wettbewerbsbehörde der Türkei hat eine Untersuchung des heimischen Reifenmarktes begonnen. Wie es dazu in einer Mitteilung des Herstellers Brisa über die Istanbuler Börse heißt, gehöre der Hersteller der Marke Lassa zu den entsprechend untersuchten Unternehmen. Der Mitteilung zufolge untersuche die Behörde, ob ein Verstoß gegen Artikel 4 des türkischen Wettbewerbsgesetzes vorliegt, wonach Preisabsprachen, Marktabsprachen, die Manipulation von Angebot und Nachfrage und die Unterbindung eines Zugangs zum Markt (für Mitbewerber) verboten sind. Des Weiteren weist der Hersteller ausdrücklich darauf hin, dass „die Einleitung einer Untersuchung durch die Wettbewerbsbehörde nicht als Verstoß gegen das Gesetz gewertet werden kann“. Brisa ist ein Joint-Venture-Unternehmen von Bridgestone und der türkischen Sabanci Group, das 1988 gegründet wurde und das zwei Werke in der Türkei zur Herstellung von bis zu 13,5 Millionen Reifen betreibt. Die Marke Lassa war bereits 1974 entstanden. Ob es weitere Unternehmen in der Türkei gibt, gegen die entsprechend ermittelt wird, ist derzeit nicht bekannt.